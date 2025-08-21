Vorteilswelt
Grazer Institution

„Mister Mur Beach“ feiert 20-jähriges Jubiläum

Steiermark
21.08.2025 08:00
(Bild: Jauschowetz Christian)

Der Mur Beach ist längst zur Institution in der steirischen Landeshauptstadt geworden. Heuer feiern Ingo Gruber und sein Team bereits den 20. „Geburtstag“. Vom Erfolg war er einst selbst überrascht.

Beachvolleyball in der Murmetropole ohne Ingo Gruber wäre wahrscheinlich möglich, aber irgendwie so gar nicht vorstellbar. Der „ewige Beachboy“ hat einst 1995 am Schwarzlsee mit Leo Breisach das erste Turnier organisiert – es folgten unzählige große und kleinere Events, bei denen er das Who’s who der heimischen Szene nach Graz lockte.

„Sind am Anfang überrannt worden“
Mit dem Mur Beach in der Markartgasse hat er sich aber längst über die „Sandkiste“ hinaus einen Namen gemacht. „Ehrlich, als wir 2005 eröffnet haben, hätten wir uns nie gedacht, dass vor allem unser Gastroangebot so angenommen wird. Wir sind da am Anfang förmlich überrannt worden“, erinnert sich der zweifache Familienvater an die Anfänge im Grazer Norden zurück.

Der Murbeach gilt als das steirische Beachvolleyballzentrum schlechthin.
Der Murbeach gilt als das steirische Beachvolleyballzentrum schlechthin.(Bild: Gert Nepel)

Mittlerweile kehren hier Radfahrer wie Spaziergänger, Pensionisten oder Kickrunden in einen der wohl schönsten und sicher lässigsten Gastgärten der Stadt, direkt an der Murpromenade ein. „Unser Erfolgsgeheimnis ist vielleicht auch, dass wir gar keine echte Zielgruppe haben – sondern wirklich jeder gerne zu uns kommt“, lächelt Gruber.

Von Schülern der nahen HTL bis zur Pensionistenrunde – das Gastgartenambiente am Mur Beach wird ...
Von Schülern der nahen HTL bis zur Pensionistenrunde – das Gastgartenambiente am Mur Beach wird nicht nur von vielen Grazern geschätzt.(Bild: Jauschowetz Christian)

Herzstück der Anlage sind und bleiben aber natürlich die drei Beachvolleyball-Plätze. Mit ihnen verbindet der Chef auch die Highlights aus den bisherigen 20 Jahren am Mur Beach: „Ein echter Höhepunkt war zweifellos der Antritt der brasilianischen Weltmeister Para/Jan hier bei uns. Und auch heimische Größen wie Nik Berger, Clemens Doppler oder Alex Horst waren oft und gerne hier.“ Besonders stolz ist Gruber darauf, dass Steirer wie Paul Buchegger oder Christoph Dressler am Mur Beach groß geworden sind und mittlerweile als Profis im Hallen- und Beachvolleyball ihr Geld verdienen.

In Zukunft möchte der Grazer nach Möglichkeit einen Ganzjahresbetrieb am „Strand“ ermöglichen. Das Maronibraten und der Christbaumverkauf erfreuen sich ja schon jetzt großer Beliebtheit.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
