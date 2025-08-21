„Mister Mur Beach“ feiert 20-jähriges Jubiläum

Herzstück der Anlage sind und bleiben aber natürlich die drei Beachvolleyball-Plätze. Mit ihnen verbindet der Chef auch die Highlights aus den bisherigen 20 Jahren am Mur Beach: „Ein echter Höhepunkt war zweifellos der Antritt der brasilianischen Weltmeister Para/Jan hier bei uns. Und auch heimische Größen wie Nik Berger, Clemens Doppler oder Alex Horst waren oft und gerne hier.“ Besonders stolz ist Gruber darauf, dass Steirer wie Paul Buchegger oder Christoph Dressler am Mur Beach groß geworden sind und mittlerweile als Profis im Hallen- und Beachvolleyball ihr Geld verdienen.