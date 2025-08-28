Süße Heimat: Konditorin verzaubert Bergsteiger!

Ausgangspunkt ist das Matreier Tauernhaus (1.511 m). Von hier folgt man dem Talboden hinein ins Innergschlöß – einem der schönsten Täler der Ostalpen – die Strecke kann man mit Rad oder Shuttle abkürzen.

Hinter den Almhütten wird der Weg steiler: Über den Prager Hüttenweg steigt man auf. Der markierte Steig führt eindrucksvoll am Rand des Schlatenkees empor.

Nach 1.300 Höhenmetern erreicht man die Neue Prager Hütte auf 2.796 m, die als idealer Stützpunkt für Hochtouren und Frühjahrsskitouren dient.

Dauer: 4 – 5 Stunden, etwa 1.300 m Höhenmeter.

Lange, hochalpine Hüttenzustiegswanderung mit eindrucksvollem Gletscherpanorama.