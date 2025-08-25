Ob Amateur oder Profi: Werde E-Bike-Weltmeister!

Um an der E-Bike-WM teilnehmen zu können, sichern Sie sich am besten noch heute Ihren Startplatz. Gehen Sie online einfach auf www.ebikewm.com und wählen Sie zwischen Genussfahrer, Fortgeschrittener oder Profi. Der Startplatz ohne Leih-E-Bike kostet dabei 79 Euro. Für den Startplatz mit Leih-E-Bike (Hardtail) für zwei Tage sind 198 Euro fällig. Besonders beliebt unter den Teilnehmern und damit der Klassiker ist der Start in Blöcken. Inkludiert sind T-Shirt, Startnummer und ein Gutschein. Bis bald in Ischgl!