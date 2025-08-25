Ob Amateur oder Profi: Werde E-Bike-Weltmeister!

Neues Jahr, neue Ziele – und warum nicht gleich noch dazu Weltmeister werden? Klingt verrückt, ist aber möglich! Bei der E-Bike-WM für jedermann von 4. bis 6. September 2025 in Ischgl.
Egal, ob Sie zum ersten Mal aufs E-Bike steigen, regelmäßig in die Pedale treten oder ein Profi sind – bei der E-Bike-WM in Ischgl gibt es für jeden das passende Rennen. Besonders: Hier kann wirklich jeder eine Medaille gewinnen.
Wer sich für den Modus „Rennen auf Zeit“ entscheidet, tritt in Blöcken an und fährt um Gold, Silber oder Bronze. Wollen Sie hingegen ohne Druck starten und einfach die spektakuläre Bergwelt des Paznauns genießen, dann winkt beim „Rennen ohne Zeit“ eine Finisher-Medaille. Und noch mehr Motivation bringt die Teamwertung: Gemeinsam mit Freunden, Familie oder Kollegen erleben Sie die Strecke und feiern zusammen ihren Erfolg.
Ischgl und Galtür sind außerdem wie geschaffen für dieses Sport-Highlight. Gewaltige Gipfel, eine perfekte Strecke und die legendäre Gastfreundschaft werden die E-Bike-WM auch heuer wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Neben dem Wettkampf sorgt das Rahmenprogramm für Stimmung pur – von coolen Side-Events bis hin zur großen E-Bike-Expo, im Zuge derer die neuen Trends, Modelle und Technologien rund ums Elektrofahrrad präsentiert werden.
Um an der E-Bike-WM teilnehmen zu können, sichern Sie sich am besten noch heute Ihren Startplatz. Gehen Sie online einfach auf www.ebikewm.com und wählen Sie zwischen Genussfahrer, Fortgeschrittener oder Profi. Der Startplatz ohne Leih-E-Bike kostet dabei 79 Euro. Für den Startplatz mit Leih-E-Bike (Hardtail) für zwei Tage sind 198 Euro fällig. Besonders beliebt unter den Teilnehmern und damit der Klassiker ist der Start in Blöcken. Inkludiert sind T-Shirt, Startnummer und ein Gutschein. Bis bald in Ischgl!
Also: Nicht lange überlegen, sondern sich noch heute einen Startplatz sichern. Egal, ob Gold, Silber, Bronze oder einfach stolzer Finisher zu sein, jeder Teilnehmer nimmt garantiert das unvergessliche Gefühl mit nach Hause, Teil des größten, offenen E-Bike-Rennens der Welt gewesen zu sein. Seien Sie also spontan und seien Sie dabei, wenn Ischgl und Galtür wieder zur Bühne der E-Bike-Weltmeister werden.
