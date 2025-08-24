Viel zu schnell! Pkw von zwei Rasern beschlagnahmt

Unbekannte lauern in Wiener Seestadt Kindern auf
Gleich zwei Raser sind am Samstag binnen weniger Stunden in Wiener Neustadt zumindest vorübergehend ihr Auto losgeworden. Sie waren viel zu schnell und wurden von Zivilstreifen angehalten.
Zunächst fiel am Nachmittag ein 28-Jähriger aus Wiener Neustadt im Freilandgebiet einer Zivilstreife auf. Diese fuhr ihm nach und stellte fest, dass er mit 131 statt der erlaubten 50 km/h durch die Stadt brauste.
Kurz nach 22 Uhr war es dann ein 20-Jähriger, der mit 120 km/h im Stadtgebiet von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Beide mussten den Führerschein abgeben, sie wurden angezeigt. Ihre Autos wurden vorläufig beschlagnahmt.
