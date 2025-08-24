Umstrittenes Hotelprojekt: Bevölkerung knapp dafür

Seit längerer Zeit sorgte ein geplantes Bauprojekt im Oetzer Ortsteil Schrofen für Diskussionen in der Gemeinde: Anstelle des alten, ungenutzten Hotels Berghof soll hier ein neues entstehen, mit sieben Stockwerken, 150 Betten, einem Reitstall sowie Mitarbeiterwohnungen. In der Bevölkerung schieden sich die Geister zum Projekt, am Sonntag wurde nun in einer Volksbefragung abgestimmt. Diese endete mit einem denkbar knappen Ergebnis.
Bei einer Wahlbeteiligung von rund 55 Prozent stimmten die Oetzer am Sonntag mit 553 Stimmen bzw. 50,97 Prozent für das Projekt. Lediglich 21 Stimmen entschieden die Abstimmung. Bürgermeister Hansjörg Falkner und die Mehrheit im Gemeinderat hatten bereits zuvor für das Hotelprojekt gestimmt.
Die Befürworter sahen in der Investition eine zukunftsweisende Investition, die Gegner befürchteten hingegen einen massiven Eingriff ins Ortsbild.
Liste Fritz sieht „Auftrag zum Nachdenken“
Zu den Gegnern gehört auch die Liste Fritz, die im Ergebnis der Volksbefragung einen „Auftrag zum Nachdenken“ sieht. Der Ausgang sei zwar zu akzeptieren, zeige jedoch, wie tief die Bevölkerung in dieser Frage gespalten sei. „Diese hauchdünne Mehrheit sollte nicht missinterpretiert und als klarer Auftrag für ein überdimensioniertes Bauvorhaben verstanden werden.“ Das Projekt sei zu groß dimensioniert, bringe zusätzlichen Verkehr, belaste die Infrastruktur und schaffe unnötige Konkurrenz für bestehende Betriebe, so die Liste Fritz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.