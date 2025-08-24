Umstrittenes Hotelprojekt: Bevölkerung knapp dafür

Liste Fritz sieht „Auftrag zum Nachdenken“

Zu den Gegnern gehört auch die Liste Fritz, die im Ergebnis der Volksbefragung einen „Auftrag zum Nachdenken“ sieht. Der Ausgang sei zwar zu akzeptieren, zeige jedoch, wie tief die Bevölkerung in dieser Frage gespalten sei. „Diese hauchdünne Mehrheit sollte nicht missinterpretiert und als klarer Auftrag für ein überdimensioniertes Bauvorhaben verstanden werden.“ Das Projekt sei zu groß dimensioniert, bringe zusätzlichen Verkehr, belaste die Infrastruktur und schaffe unnötige Konkurrenz für bestehende Betriebe, so die Liste Fritz.