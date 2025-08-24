Vorteilswelt
Zeugenaufruf

Mopedlenkerin von Straße abgedrängt und geflohen

Steiermark
24.08.2025 10:18
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jauschowetz Christian)

Im Bezirk Weiz kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-Jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer des beteiligten Pkw blieb jedoch nicht stehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

0 Kommentare

Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr ereignete sich in Urscha (Bezirk Weiz) ein Unfall mit einem Moped und einem Pkw. Die 15-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz sei mit ihrem Moped im Kreuzungsbereich Sulz/Urscha bei einem Abbiegevorgang zu Sturz gekommen. Grund dafür sei ein Fahrzeuglenker, der sie von der Straße abgedrängt haben soll.

Der Lenker des Pkw, er wollte ebenfalls in Richtung Urscha abbiegen, soll durch ein sehr weites Ausscheren beim Abbiegevorgang auf die Straßenseite der Mopedlenkerin gefahren sein. Trotz des ersichtlichen Sturzes der 15-Jährigen soll der unbekannte Fahrzeuglenker nicht stehen geblieben sein. Laut Aussagen des Mädchens sei das Fahrzeug weiß/silber-farbig und ein VW-Polo gewesen sein. Die 15-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Genauere Informationen zum beteiligten Pkw und dem Lenker sind nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach etwaigen Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gleisdorf (059133 / 6264) in Verbindung zu setzen. 

