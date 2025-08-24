Mopedlenkerin von Straße abgedrängt und geflohen

Der Lenker des Pkw, er wollte ebenfalls in Richtung Urscha abbiegen, soll durch ein sehr weites Ausscheren beim Abbiegevorgang auf die Straßenseite der Mopedlenkerin gefahren sein. Trotz des ersichtlichen Sturzes der 15-Jährigen soll der unbekannte Fahrzeuglenker nicht stehen geblieben sein. Laut Aussagen des Mädchens sei das Fahrzeug weiß/silber-farbig und ein VW-Polo gewesen sein. Die 15-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.