Holding-Boss zieht sich mit Jahresende zurück

Das Ende einer Ära: Nach 25 Jahren zieht sich Wolfgang Malik als Vorstandsvorsitzender der Holding Graz mit Ende des Jahres zurück. Der 71-Jährige gab am Freitag bekannt, sich nicht an der aktuellen Ausschreibung für die Vorstandsposten zu beteiligen. „Ich danke allen Wegbegleitern und Enablern, dass ich bereits als junger Vorstand die Möglichkeit und Chance hatte, ein derart vielseitiges Unternehmen strategisch und strukturell aufzubauen. Diese Erfahrung kann man nicht studieren – man erwirbt sie nur im Handeln und Gestalten“, betont Malik.