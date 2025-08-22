Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paukenschlag in Graz:

Holding-Boss zieht sich mit Jahresende zurück

Steiermark
22.08.2025 15:01
In der Holding-Zentrale am Grazer Andreas-Hofer-Platz zieht bald ein neuer Chef ein.
In der Holding-Zentrale am Grazer Andreas-Hofer-Platz zieht bald ein neuer Chef ein.(Bild: Jauschowetz Christian)

Wolfgang Malik gab am Freitag bekannt, sich nicht noch einmal um einen Vorstandsposten bei der Holding Graz zu bewerben. Der 71-Jährige leitete ein Vierteljahrhundert die Geschicke des größten Unternehmens im Haus Graz.

0 Kommentare

Das Ende einer Ära: Nach 25 Jahren zieht sich Wolfgang Malik als Vorstandsvorsitzender der Holding Graz mit Ende des Jahres zurück. Der 71-Jährige gab am Freitag bekannt, sich nicht an der aktuellen Ausschreibung für die Vorstandsposten zu beteiligen. „Ich danke allen Wegbegleitern und Enablern, dass ich bereits als junger Vorstand die Möglichkeit und Chance hatte, ein derart vielseitiges Unternehmen strategisch und strukturell aufzubauen. Diese Erfahrung kann man nicht studieren – man erwirbt sie nur im Handeln und Gestalten“, betont Malik.

Wolfgang Malik tritt als Vorstandschef der Holding zurück, dem Flughafen bleibt er erhalten.
Wolfgang Malik tritt als Vorstandschef der Holding zurück, dem Flughafen bleibt er erhalten.(Bild: Jauschowetz Christian)

Heigl in der Pole-Position
Die Gerüchte über eine Neuausrichtung der Chefetage im größten städtischen Unternehmen brodelte zuletzt auf Hochtouren. Wie berichtet, soll der SPÖ-nahe Gert Heigl Malik als Vorstandsboss beerben. Der „blaue“ Mark Perz soll im Vorstand bleiben und die Leiterin der Abfallwirtschaft Alexandra Loidl soll, vor allem auf Wunsch der Grünen, das neue Vorstandstrio komplettieren.

Malik will sich nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit der Stadt Graz auf strategische, kontrollierende Aufgaben konzentrieren. Im Fokus steht dabei die Fortsetzung seiner Vorsitze in den Aufsichtsräten des Grazer Flughafens und der Energie Graz. Außerdem macht er sich als Berater für Strukturkonsolidierungen und strategische Zukunftsentwicklungen selbstständig.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
161.082 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
152.753 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
125.308 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1855 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1327 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1205 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf