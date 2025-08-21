Vorteilswelt
Bis ins Finale

St. Pöltner Studenten zeigten bei Hacker-WM auf

Niederösterreich
21.08.2025 14:00
Hacker-Realität statt Online-Wettbewerb: Die Finalisten traten vor Ort und leibhaftig in Las ...
Hacker-Realität statt Online-Wettbewerb: Die Finalisten traten vor Ort und leibhaftig in Las Vegas gegeneinander an(Bild: Marco Squarcina)

Studenten der Fachhochschule St. Pölten zählten bei Cybersecurity-Wettbewerb in Las Vegas zu den zwölf besten Teams der Welt.

Showdown in Las Vegas: Bei der inoffiziellen Hacking-Weltmeisterschaft in der Glücksspielmetropole schafften es Studierende der Fachhochschule St. Pölten unter die Top Ten. Mit Studenten von Unis aus Wien, Graz und Linz belegte man unter dem Teamnamen „KuK Hofhackerei“ beim größten Cybersecurity-Wettbewerb der Welt – der DEF CON – den neunten Platz.

Gegen 1300 Teams
Ganze 48 Stunden lang matchte man sich mit 1300 Teams aus aller Welt um einen Platz im Finale. Was zum ersten Mal seit dem Jahr 2012 auch gelang. Damit zählt die „KuK Hofhackerei“ zu den zwölf besten „ethischen“ Hacking-Teams der Welt. Die Aufgabenstellungen umfassten dabei etwa das Hacken von Webseiten, das Brechen unsicherer oder nicht standardmäßiger Kryptografie sowie das Reverse Engineering von Programmen, um deren Schwachstellen zu erkennen und auszunutzen. In der Praxis ist freilich Ziel der Studenten, Sicherheitslücken auszumerzen.

Die „KuK Hofhackerei“ durfte in Las Vegas jubeln.
Die „KuK Hofhackerei“ durfte in Las Vegas jubeln.(Bild: Marco Squarcina)

Wenig Schlaf, viel Teamarbeit
„Die drei Tage in Las Vegas waren geprägt von stundenlangem Hacken, wenig Schlaf und großartiger Teamarbeit. Unsere Platzierung ist dafür, dass wir erstmals im Finale angetreten sind, wirklich stark“, erklärt Jonas Heschl, Student der FH St. Pölten. „Wir haben uns gut geschlagen und unsere Ziele erreicht“, freut sich auch Stefan Machherndl, FH-Student und eines von 40 Mitgliedern des Teams „KuK Hofhackerei“. Regelmäßig treffen sich Bachelor- und Masterstudierende der beteiligten Hochschulen, um gemeinsam an Sicherheitsaufgaben zu arbeiten und sich auf Wettbewerbe vorzubereiten.

„Das unterstreicht die hohe Qualität der Lehre und das Können der beteiligten Studierenden“, gratuliert Christoph Lang-Muhr, Leiter des Master-Studiengangs Information Security an der FH St. Pölten, zum Erfolg.

