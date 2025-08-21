St. Pöltner Studenten zeigten bei Hacker-WM auf

Gegen 1300 Teams

Ganze 48 Stunden lang matchte man sich mit 1300 Teams aus aller Welt um einen Platz im Finale. Was zum ersten Mal seit dem Jahr 2012 auch gelang. Damit zählt die „KuK Hofhackerei“ zu den zwölf besten „ethischen“ Hacking-Teams der Welt. Die Aufgabenstellungen umfassten dabei etwa das Hacken von Webseiten, das Brechen unsicherer oder nicht standardmäßiger Kryptografie sowie das Reverse Engineering von Programmen, um deren Schwachstellen zu erkennen und auszunutzen. In der Praxis ist freilich Ziel der Studenten, Sicherheitslücken auszumerzen.