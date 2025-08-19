Vorteilswelt
Bei Sanierungsarbeiten

Brand im Krankenhaus: Zwei Stationen evakuiert

Niederösterreich
19.08.2025 17:01
54 Kameraden rückten zum Spital aus.
54 Kameraden rückten zum Spital aus.(Bild: BFKdo Hollabrunn)

Bei Flämmarbeiten ist am Dienstag im Landesklinikum Hollabrunn (NÖ) ein Brand ausgebrochen. 22 Patienten mussten vorübergehend in einen anderen Teil des Spitals verlegt werden.

0 Kommentare

Der Dehnfugenbrand ist gegen 13 Uhr auf der Terrasse der Chirurgie ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung mussten zwei Stationen evakuiert werden. Die Einsatzkräfte halfen bei der Verlegung der 22 betroffenen Patienten. Verletzt wurde niemand.

In einer Dehnfuge war der Brand ausgebrochen.
In einer Dehnfuge war der Brand ausgebrochen.(Bild: BFKdo Hollabrunn)

„Rasches Eingreifen verhinderte Schlimmeres“
Insgesamt waren 54 Kameraden von fünf Feuerwehren im Einsatz. Weil sich der Brandgeruch vom Keller bis in den zweiten Stock ausbreitete, mussten alle Etagen belüftet werden.

Nach knapp zweieinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden, die chirurgische Abteilung müsse aber wohl bis Mittwochnachmittag gesperrt bleiben. „Durch das rasche Eingreifen konnte ein größerer Schaden verhindert werden“, betont Markus Pfeifer, Kommandant der Feuerwehr Hollabrunn.

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
