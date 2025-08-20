Influencer duellieren sich um bestes Bier-Rezept

In einem ungewöhnlichen Kochduell matchen sich zwei Spitzenköche um die richtige Prise bei innovativen Rezepten. Beim kulinarischen Showdown zwischen Patissier Jürgen Vsetecka (@chiefofsugar) und Foodblogger Marcel Drabits (@marchello_chello) soll das beste Bier-Rezept Österreichs gefunden werden. Denn so vielfältig wie der Gerstensaft selbst, sind auch die Zutaten. Ganz nach dem Motto „süß trifft salzig“ stehen ein Bieramisu oder ein Bier-Henderl zur Auswahl. Beim großen Showdown auf Instagram lädt die St. Pöltner Privatbrauerei Egger das Publikum dazu ein, den neuen Bier-Liebling zu krönen. Das Voting läuft, am 21. August wird der Gewinner feierlich verkündet.