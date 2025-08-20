Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bieramisu & Bier-Hendl

Influencer duellieren sich um bestes Bier-Rezept

Niederösterreich
20.08.2025 18:30
Jürgen Vsetecka tritt mit Marcel Drabits zum Kochduell an
Jürgen Vsetecka tritt mit Marcel Drabits zum Kochduell an(Bild: Marcel Drabits)

Welches Gericht hat das Zeug zum Bier-Liebling? Zwei Köche matchen sich derzeit um den Titel – abstimmen und fleißig nachkochen!

0 Kommentare

In einem ungewöhnlichen Kochduell matchen sich zwei Spitzenköche um die richtige Prise bei innovativen Rezepten. Beim kulinarischen Showdown zwischen Patissier Jürgen Vsetecka (@chiefofsugar) und Foodblogger Marcel Drabits (@marchello_chello) soll das beste Bier-Rezept Österreichs gefunden werden. Denn so vielfältig wie der Gerstensaft selbst, sind auch die Zutaten. Ganz nach dem Motto „süß trifft salzig“ stehen ein Bieramisu oder ein Bier-Henderl zur Auswahl. Beim großen Showdown auf Instagram lädt die St. Pöltner Privatbrauerei Egger das Publikum dazu ein, den neuen Bier-Liebling zu krönen. Das Voting läuft, am 21. August wird der Gewinner feierlich verkündet.

Bieramisu oder Bier-Henderl
Bieramisu oder Bier-Henderl(Bild: Marcel Drabits)

Und genau dafür steigen die Influencer in den Ring: „Mich reizte sofort, die herbe Biernote in einem Dessert zu inszenieren“, so Vsetecka. „Wir wollen zeigen, dass Bier so viel mehr ist und kann. Es ist nicht nur ein Getränk, sondern eine kulinarische Hauptzutat mit Charakter und gleichzeitig auch die perfekte Trinkbegleitung“, so Marion Karl von Egger.

Rezept zum Ausprobieren
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann das Rezept gleich selbst testen: Für das Bieramisu braucht es vier Eigelb, 250 Gramm Mascarpone, vier Eiweiß, 80 Gramm Kristallzucker, eine Packung Biskotten, 250 Milliliter Egger Zwickl Bier sowie drei Eiweiß und 100 Gramm Kristallzucker für die Schneehaube.

Zuerst Eigelb mit Mascarpone schaumig rühren, Eiweiß mit Zucker steif schlagen und unter die Mascarpone-Masse heben. Biskotten ins Zwickl tunken und mit der Mascarponecreme abwechselnd in Gläser schlichten. Drei bis vier Stunden kühlen. Für das Schneehauberl die Eiklar mit dem Zucker aufschlagen. Fertig!

Mitmachen und nachkochen auf instagram.com/egger_bier/

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
210.431 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
191.886 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
191.782 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2781 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1492 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
975 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf