Aufklärung und Hilfsangebote können Leben retten

Selbsttötungen sind seit den 80er-Jahren stark rückläufig. Das habe laut den Experten mehrere Gründe: viel besser ausgebaute psychosoziale Versorgung, gestiegene Aufklärung rund um psychische Erkrankungen oder Verschärfung von Waffengesetzen. Weiterhin hoch dürfte die Dunkelziffer an Suizidversuchen sein. Dazu gibt es keine lückenlose Erhebungsmethodik, sondern lediglich Hochrechnungen und Schätzungen. Anhand von Studien im deutschsprachigen Raum geht man aber davon aus, dass die Anzahl der Versuche jene von vollendeten Suiziden um das Zehn- bis 30-Fache übersteigt.