Die kleine Botin gönnt sich Ferragosto

Wie wir Ferragosto zelebrieren und warum das gerade jetzt so wichtig ist. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Während ich diese Zeilen tippe, sitze ich am Hafen von Palermo und schaue dem regen Treiben zu. Gelato, Espresso Macchiato, Limoncello-Spritz… und den Geruch vom Meer in der Nase. Urlaub in Italien ist seit meiner Kindheit der Inbegriff von Erholung. Nicht so weit, dass die Reise strapaziös wäre und dennoch weit genug weg, um die Seele baumeln zu lassen – und vor allem um im Meer zu planschen.
Was ich allerdings noch nie gemacht habe, ist „Ferragosto“. Schon das Wort selbst klingt nach Sommer, Sonne, Eis und einer leichten Brise, die durch die Pinien streift. Mitte August hält Italien inne. Der Hochsommer erreicht seinen Höhepunkt und rund um den 15. August sehnen wir uns nach echter Auszeit:
F wie Familie, E wie Entschleunigung, R wie Ruhe, R wie Rituale, A wie Achtsamkeit, G wie Gemeinschaft, O wie Offenheit, S wie Sommer, T wie Traumzeit, O wie Oase.
Ferragosto ist mehr als ein Datum – es ist ein Gefühl. Hier, auf Sizilien, spürt man es an jeder Ecke: an den übervollen Stränden, in den engen Gassen, die am Nachmittag still werden, weil alle im Schatten Siesta halten, und am Abend auf der Piazza, wenn Groß und Klein zusammenkommen. Gerade in dieser Hitze, wenn der Tag langsamer wird, begreife ich, wie kostbar Auszeiten sind. Wir müssen nichts Großes tun, kein Programm erfüllen, keine Pläne abhaken. Es reicht, zusammen da zu sein – lachend, sandig, genießend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.