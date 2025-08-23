Die kleine Botin gönnt sich Ferragosto

Ferragosto ist mehr als ein Datum – es ist ein Gefühl. Hier, auf Sizilien, spürt man es an jeder Ecke: an den übervollen Stränden, in den engen Gassen, die am Nachmittag still werden, weil alle im Schatten Siesta halten, und am Abend auf der Piazza, wenn Groß und Klein zusammenkommen. Gerade in dieser Hitze, wenn der Tag langsamer wird, begreife ich, wie kostbar Auszeiten sind. Wir müssen nichts Großes tun, kein Programm erfüllen, keine Pläne abhaken. Es reicht, zusammen da zu sein – lachend, sandig, genießend.