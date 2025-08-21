Rapid und WAC um Europa ++ Lindsey Vonn trauert

Rapid und der WAC wollen sich eine gute Ausgangslage im Conference League Play-off verschaffen, eine Skispringerin beendet mit 23 Jahren ihre Karriere und Lindsay Vonn trauert um einen langjährigen Wegbegleiter – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 21. August.