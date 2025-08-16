E-Bikerin blieb nach Sturz bewusstlos liegen

In Steinmauer gekracht

Der Unfall in Sölden ereignete sich am Samstag kurz vor 14 Uhr. Ein Deutscher (43) fuhr mit seinem E-Bike auf der Seestraße talwärts. Vermutlich war der Mann zu schnell unterwegs. Bei der Einmündung in die Bundesstraße verlor er die Kontrolle über sein Rad und prallte mit voller Wucht in eine Steinmauer. Der Deutsche wurde erheblich verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert.