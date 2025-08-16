Vorteilswelt
Auch Moped involviert

E-Biker bei schweren Verkehrsunfällen verletzt

Tirol
16.08.2025 14:00
Gleich zweimal mussten die Einsatzkräfte am Freitag in Tirol ausrücken, weil E-Biker in Verkehrsunfälle involviert waren. In Münster (Bezirk Kufstein) stürzte ein Einheimischer (33) auf einer Schotterstraße. In Obsteig (Bezirk Imst) kollidierte ein Einheimischer (26) mit einem Mopedlenker (15).

Eine schwere Kollision gab es am Freitag, kurz vor 10 Uhr in Obsteig. Dort war ein 26-jähriger Einheimischer mit seinem E-Bike auf dem Larchwiesentrail unterwegs. Zeitgleich fuhr dort auch ein 15-jähriger Einheimischer mit seinem Moped.

In einer Kurve kollidierten die beiden miteinander. Ein eingeleitetes Bremsmanöver kam zu spät. Der E-Biker wurde dabei erheblich verletzt und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Der junge Mopedlenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Schaden.

E-Biker (33) verletzte sich bei Sturz schwer
Kurze Zeit später musste ein Notarzthubschrauber auch in Münster ausrücken. Kurz vor 20 Uhr stürzte ein 33-jähriger Einheimischer mit seinem E-Bike auf einem Forstweg von der Bayreuther Hütte. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Bike und prallte auf der Schotterstraße auf den Boden.

Durch eine nachkommende Wanderin wurde der verletzte Mountainbiker aufgefunden.

Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. „Durch eine nachkommende Wanderin wurde der verletzte Mountainbiker aufgefunden“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau setzte den Notruf ab. Der Verletzte wurde durch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 4“ und die Bergrettung Kramsach erstversorgt und in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
