E-Biker bei schweren Verkehrsunfällen verletzt

E-Biker (33) verletzte sich bei Sturz schwer

Kurze Zeit später musste ein Notarzthubschrauber auch in Münster ausrücken. Kurz vor 20 Uhr stürzte ein 33-jähriger Einheimischer mit seinem E-Bike auf einem Forstweg von der Bayreuther Hütte. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Bike und prallte auf der Schotterstraße auf den Boden.