Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

PV-Strom besser nutzen

Land Tirol gründet erstmals Energiegemeinschaft

Tirol
16.08.2025 08:00
Erstmals gründet das Land Tirol eine eigene Energiegemeinschaft.
Erstmals gründet das Land Tirol eine eigene Energiegemeinschaft.(Bild: PÜSPÖK)

Der durch Photovoltaik auf Landesgebäuden erzeugte Strom soll möglichst vollständig im Nahbereich genutzt werden: Das Land gründet dazu erstmals eine Energiegemeinschaft. 

0 Kommentare

Energiegemeinschaften machen Energie für Bürger, Betriebe und Gemeinden günstiger und Tirol unabhängiger vom internationalen Energiemarkt“, ist LH Anton Mattle überzeugt.

Land setzt auf Photovoltaik
Auch das Land Tirol nützt die rechtlichen Möglichkeiten und gründet nun erstmals eine Bürger-Energiegemeinschaft. Insgesamt 52 Photovoltaikanlagen seien derzeit bereits auf Landesgebäuden installiert, wurde am Freitag vorgerechnet: Die Fläche der verbauten PV-Anlagen entspricht etwa 23.300 Quadratmetern, also der Fläche von mehr als drei Fußballfeldern.

Zitat Icon

Tirol hat großes Potenzial, sich selbst mit sauberer und leistbarer Energie zu versorgen. Wir wollen unabhängig von Öl und Gas werden und unseren Energiebedarf bis 2050 aus allen verfügbaren erneuerbaren Ressourcen decken.

LH Anton Mattle 

Ziel: Eigenverbrauch erhöhen
„Die Gesamtleistung von rund 4,1 Megawatt-Peak ist gleichzusetzen mit dem Jahresstromverbrauch von rund 1000 Haushalten. Der erzeugte Strom wird bereits überwiegend direkt an den Standorten genutzt. Überschüsse, die bisher ins öffentliche Netz eingespeist wurden, sollen künftig zur Versorgung anderer landeseigener Gebäude genutzt werden“, erklärten LH Mattle und Stv. Philip Wohlgemuth am Freitag nach der Regierungssitzung am Hohen Frauentag.

Lesen Sie auch:
Emmerich Seidl (li.) und Bürgermeister Andreas Kahr-Walzl sind Kassier und Obmann der ...
Krone Plus Logo
Pilotprojekt Stattegg
Energiegemeinschaft: „Wir wachsen tagtäglich“
07.07.2025
Krone Plus Logo
Krone+ hat‘s getestet
Zwei Monate! Der lange Weg zur Energiegemeinschaft
21.07.2025

Tirol besser als der EU- und Österreich-Schnitt
Tirol habe großes Potenzial, sich selbst mit sauberer und leistbarer Energie zu versorgen. „Wir wollen unabhängig von Öl und Gas werden und unseren Energiebedarf bis 2050 aus allen verfügbaren erneuerbaren Ressourcen decken.“ Derzeit kommen in Tirol rund 58 Prozent der Energie aus erneuerbarer Erzeugung. Damit liegt die Quote deutlich über dem Österreichschnitt von knapp 41 Prozent und dem EU-Schnitt von weniger als 25 Prozent, wurde betont.

Energiegemeinschaften ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden oder Unternehmen, gemeinsam regional erzeugten erneuerbaren Strom – etwa aus Photovoltaikanlagen – zu nutzen. Mitglieder profitieren von günstigerem Strom, höherer Versorgungssicherheit und der Förderung regionaler Wertschöpfung.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.002 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
138.302 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.832 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2329 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1507 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1386 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf