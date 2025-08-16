Land Tirol gründet erstmals Energiegemeinschaft

Tirol besser als der EU- und Österreich-Schnitt

Tirol habe großes Potenzial, sich selbst mit sauberer und leistbarer Energie zu versorgen. „Wir wollen unabhängig von Öl und Gas werden und unseren Energiebedarf bis 2050 aus allen verfügbaren erneuerbaren Ressourcen decken.“ Derzeit kommen in Tirol rund 58 Prozent der Energie aus erneuerbarer Erzeugung. Damit liegt die Quote deutlich über dem Österreichschnitt von knapp 41 Prozent und dem EU-Schnitt von weniger als 25 Prozent, wurde betont.