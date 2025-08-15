Arbeiter auf Baustelle „begraben“, schwer verletzt

Fataler Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Thaur im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Schalungselement stürzte auf einen 24-jährigen Arbeiter – dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der schreckliche Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr. Der 24-jährige Ukrainer sei auf der Baustelle in Thaur damit beschäftigt gewesen, Ankerstangen von Schalungselementen zu entfernen.
„Dabei löste sich plötzlich ein Schalungselement und stürzte auf den Mann“, berichtete die Polizei. Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen.
Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.
Arbeitskollegen schlugen Alarm
Kollegen des Ukrainers setzten sofort die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der 24-Jährige ins Landeskrankenhaus nach Hall gebracht.
