Schalung fiel auf Mann

Arbeiter auf Baustelle „begraben“, schwer verletzt

Tirol
15.08.2025 13:23
Auf einer Baustelle in Thaur kam es zu dem Unfall (Symbolbild).
Auf einer Baustelle in Thaur kam es zu dem Unfall (Symbolbild).(Bild: Andi Schiel)

Fataler Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Thaur im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Schalungselement stürzte auf einen 24-jährigen Arbeiter – dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der schreckliche Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr. Der 24-jährige Ukrainer sei auf der Baustelle in Thaur damit beschäftigt gewesen, Ankerstangen von Schalungselementen zu entfernen.

„Dabei löste sich plötzlich ein Schalungselement und stürzte auf den Mann“, berichtete die Polizei. Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen.

Zitat Icon

Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.

Die Polizei

Mit der Rettung wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus Hall gebracht.
Mit der Rettung wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus Hall gebracht.(Bild: Birbaumer Christof)

Arbeitskollegen schlugen Alarm
Kollegen des Ukrainers setzten sofort die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der 24-Jährige ins Landeskrankenhaus nach Hall gebracht.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

