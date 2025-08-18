Gerti B. ermittelt wieder in Wien-Floridsdorf

„Es ist in diesem Team wie nach Hause zu kommen und man wird außerdem angehalten, im Dialekt zu sprechen“, lacht sie im „Krone“-Talk. Spoilern möchte die 64-Jährige nicht, gibt aber schon vorab kleine Einblicke. „Man darf sich auf eine Szene mit einem Albumtraum von Heidi Mai freuen, in dem Gerti vorkommt und ganz anders aussieht, als man sie bislang kennt.“ Der Schweizer Regisseur Sascha Bigler hat auch das Drehbuch befasst und konzentriert sich auch auf die detaillierte Figurenzeichnung. In den Wiener Werkshallen hat man schon für die erste Staffel Polizeirevier und Wohnung gebaut.