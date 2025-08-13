Vorteilswelt
Zweijähriges Projekt

Darum gräbt ein Bagger auf Osttiroler Speichersee

Tirol
13.08.2025 19:00
Der Tassenbacher Speichersee erhält ab sofort ein neues Erscheinungsbild.
Der Tassenbacher Speichersee erhält ab sofort ein neues Erscheinungsbild.(Bild: TIWAG/Groder)

Zumindest bis September wird auf dem Speichersee im Strassener Ortsteil Tassenbach in Osttirol ein Saugbagger zu sehen sein. Im Rahmen eines zweijährigen Projektes des Landesenergieversorgers Tiwag kommt das Gerät zu seiner Premiere.

Seit Juli dieses Jahres ist auf dem Speichersee in Tassenbach in der Osttiroler Gemeinde Strassen ein neuartiger Bagger zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Saugbagger, der sogenannte Sedimente aus dem Wasser befördert.

Unter Sedimenten versteht man Ablagerungen in Speicherseen, die die Speichermenge verringern und sich auf den Wasserhaushalt auswirken. In einem zweijährigen Pilotprojekt will der Landesenergieversorger Tiwag nun versuchen, diese Ablagerungen zu entfernen, ohne das ökologische Gleichgewicht zu beeinträchtigen. In den meisten Fällen werden Speicher trocken gelegt und ausgebaggert. Mit dieser Methode will man neue Wege gehen.

Der Bagger entfernt Sedimente. Pro Speicher sind es täglich rund 15 Lkw-Ladungen.
Der Bagger entfernt Sedimente. Pro Speicher sind es täglich rund 15 Lkw-Ladungen.(Bild: TIWAG/Groder)

Projekt seit längerer Zeit in Planung
Wie wichtig diese Arbeit ist, weiß Kraftwerksleiter Manuel Fuetsch: „Wir müssen den Speicher in regelmäßigen Abständen von diesen Sedimenten befreien, um den Betrieb der Anlage sicherzustellen.“

Seit 2020 arbeitet man bereits an diesem Vorhaben. Das Projekt in Tassenbach ist auf zwei Jahre ausgelegt. Ein Beweissicherungsprogramm soll die Umweltverträglichkeit begleiten und dokumentieren. Eine Verlängerung von zwei weiteren Jahren steht im Raum – ebenfalls die Ausdehnung auf andere Anlagen.

Kein Dauergraben vorgesehen
Angst, dass der Bagger auf dem Boot rund um die Uhr läuft, braucht man keine zu haben. Bis Ende September soll der erste Durchlauf dauern. Die Anlage ist zudem jeweils von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr außer Betrieb.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
