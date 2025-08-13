Darum gräbt ein Bagger auf Osttiroler Speichersee

Unter Sedimenten versteht man Ablagerungen in Speicherseen, die die Speichermenge verringern und sich auf den Wasserhaushalt auswirken. In einem zweijährigen Pilotprojekt will der Landesenergieversorger Tiwag nun versuchen, diese Ablagerungen zu entfernen, ohne das ökologische Gleichgewicht zu beeinträchtigen. In den meisten Fällen werden Speicher trocken gelegt und ausgebaggert. Mit dieser Methode will man neue Wege gehen.