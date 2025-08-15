Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Einsame Wege, eine urige Alm und alpine Höhen

Steiermark
15.08.2025 11:00
Herrlicher Panoramablick von der Lahnerleitenspitze.
Herrlicher Panoramablick von der Lahnerleitenspitze.(Bild: WEGES)

Eine ausgedehnte Sommertour in den Eisenerzer Alpen, die eine urige Alm und einen eindrucksvollen Höhenweg zu bieten hat: Die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti stellen wieder eine lohnende Tour für „Krone“-Leser vor.

0 Kommentare

Ein Tipp für sportliche Wanderer, die gerne eine ausgedehnte Sommertour mit Überschreitungscharakter suchen: von Wald am Schoberpass über die Aigelsbrunner Alm zu den drei Gipfeln Lahnerleitenspitze, Speikkogel und Hinkareck. Dabei lässt sich ein Abschnitt des anspruchsvollen Eisenerzer-Alpen-Höhenweges erwandern – mit Ausblicken ins Tal der Radmer samt markantem Lugauer sowie ins Palten- und Liesingtal. Wer es kürzer mag, wandert „nur“ bis zur Aigelsbrunner Alm, genießt den Ausblick von der urigen Hütte und erhält von Roswitha neben einer herzlichen Bewirtung auch Einblicke ins Almleben.

Gemütlich einkehren lässt es sich bei der Halterhütte auf der Aigelsbrunner Alm.
Gemütlich einkehren lässt es sich bei der Halterhütte auf der Aigelsbrunner Alm.(Bild: WEGES)

Wir starten beim Bahnhof Wald am Schoberpass (841 m) und gehen ins Ortszentrum. Vorbei an der Wanderübersichtstafel „Styrian Iron Trail“ folgen wir der Straße bergauf, biegen links Richtung „Naturfreundehaus“ ab und wandern bis zum Ende der Asphaltstraße.

Blühende Wiesen entlang der Route sind ein wahrer Augenschmaus.
Blühende Wiesen entlang der Route sind ein wahrer Augenschmaus.(Bild: WEGES)

Der Weg führt weiter auf einer Forststraße, wobei auf die Holzwegweiser zum Leobner zu achten ist. Über Forstwege und Steige erreichen wir durch einen schattigen Graben das Wegkreuz Jungfrausprung und schließlich die Aigelsbrunner Alm mit Halterhütte (1526 m) und Jagdhaus.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 19,9 Kilometer/ 1390 Höhenmeter/ Gehzeit: rund 8 Stunden.
  • Anforderungen: überwiegend auf Forstwegen und Steigen mit teils steileren Passagen; Trittsicherheit erforderlich. Aufgrund lückenhafter Markierung und Beschilderung ist eine digitale Navigation sehr empfehlenswert.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof Wald am Schoberpaß; Parkmöglichkeiten vorhanden.
  • Einkehrmöglichkeiten: Halterhütte Aigelsbrunner Alm,  0664/5926156; direkt in Wald am Schoberpaß: Alpencafé Ute & Lebensmittelgeschäft Nah & Frisch,  03834/50059, Gasthof Leitner,  03834/213; Gasthof Fink,  03834/228.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at sowie unter: weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Von hier halten wir uns links bergauf; ab dem Leobner Törl wird die Orientierung leichter. Wir passieren die Quelle „Heiliger Brunnen“ und erreichen nach steilerem Anstieg die Lahnerleitenspitze (2027 m) – ein lohnender Gipfelabstecher.

Der Steig führt im Auf und Ab über den Speikkogel (1992 m) und das Hinkareck (1932 m) zum Kreuzungspunkt Antonikreuz. Kurz davor biegen wir rechts ab, wandern bergab durch den Wald – passieren die verfallene Brunnebenalm (1510 m) – und erreichen nach ca. 1000 Höhenmetern im Abstieg den Ausgangspunkt.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
142.030 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
115.219 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
109.923 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
1799 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1727 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1540 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf