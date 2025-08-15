Einsame Wege, eine urige Alm und alpine Höhen

Ein Tipp für sportliche Wanderer, die gerne eine ausgedehnte Sommertour mit Überschreitungscharakter suchen: von Wald am Schoberpass über die Aigelsbrunner Alm zu den drei Gipfeln Lahnerleitenspitze, Speikkogel und Hinkareck. Dabei lässt sich ein Abschnitt des anspruchsvollen Eisenerzer-Alpen-Höhenweges erwandern – mit Ausblicken ins Tal der Radmer samt markantem Lugauer sowie ins Palten- und Liesingtal. Wer es kürzer mag, wandert „nur“ bis zur Aigelsbrunner Alm, genießt den Ausblick von der urigen Hütte und erhält von Roswitha neben einer herzlichen Bewirtung auch Einblicke ins Almleben.