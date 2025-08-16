Die kleine Botin bringt Leben in Urlaubsbilder

So halten wir die Erinnerungen an den Sommer lange lebendig und erfreuen uns täglich daran. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Der Sommer ist für viele von uns die Zeit, in der wir gefühlt so viele Fotos machen wie das restliche Jahr nicht. Sonnenuntergänge am Meer, der erklommene Gipfel, lachende, klebrige Kinder mit Eis in der Hand, Aussichtstürme, Muscheln in den kleinen Händen… Klick. Klick. Klick.
Die vielen schönen Schnappschüsse landen dann aber ungeordnet in der Galerie am Smartphone – weil es ja praktischer ist, als die große Kamera mitzuschleppen. Die Fotos sind dann zwischen Screenshots von Rezepten, Ersatzteilen und anderen Dingen, die man keinesfalls vergessen darf (bei mir war es letztens ein Spezialdünger für Palmen…).
Und irgendwann, wenn wir Speicherplatz fürs neue Update brauchen, scrollen wir schnell durch und löschen ein paar Bilder. Schade, denn die Fotos von den Sommer-Momenten sind wie kleine Glücksspeicher. Sie rufen sofort wieder den Duft der Sonnencreme, das Rauschen der Wellen und die kitzelnde Almwiese ab und halten die Erinnerungen lebendig. Aber nur, wenn sie wieder angeschaut werden! Darum hab ich mir was überlegt und zusammen mit meiner Tochter gebastelt: Mini-Foto-Rahmen mit Magnet für den Kühlschrank. Einfache Gardinenringe aus Holz verwenden, etwas Karton und einen kleinen Magnet. Die Ringe bunt bemalen, je ein Foto ausschneiden und den Karton hinten befestigen. Vorne drauf kommt der Holzring, ganz hinten der Magnet. Fertig ist ein schöner Mini-Frame!
