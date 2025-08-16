Die kleine Botin bringt Leben in Urlaubsbilder

Und irgendwann, wenn wir Speicherplatz fürs neue Update brauchen, scrollen wir schnell durch und löschen ein paar Bilder. Schade, denn die Fotos von den Sommer-Momenten sind wie kleine Glücksspeicher. Sie rufen sofort wieder den Duft der Sonnencreme, das Rauschen der Wellen und die kitzelnde Almwiese ab und halten die Erinnerungen lebendig. Aber nur, wenn sie wieder angeschaut werden! Darum hab ich mir was überlegt und zusammen mit meiner Tochter gebastelt: Mini-Foto-Rahmen mit Magnet für den Kühlschrank. Einfache Gardinenringe aus Holz verwenden, etwas Karton und einen kleinen Magnet. Die Ringe bunt bemalen, je ein Foto ausschneiden und den Karton hinten befestigen. Vorne drauf kommt der Holzring, ganz hinten der Magnet. Fertig ist ein schöner Mini-Frame!