Stadt Graz soll Spenden für Kauf der Burg sammeln

„Gemeinsam mit Grazer Unternehmen und Bürgern soll via Crowdfunding ein Teil des Kaufpreises finanziert werden“, erklärt der Politiker. Ein Rechtsanwalt habe die Umsetzung eines derartigen Gemeinschaftsprojektes bereits geprüft – und für möglich befunden.

Die Stadt Graz müsste die Spendengelder verwahren

Sinnvoll und rechtlich einfach abzuwickeln wäre die Sammelaktion aber nur, wenn die Stadt Graz als Schirmherrin auftritt, die Spendengelder entgegennimmt und verwahrt.