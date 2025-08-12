Maler (61) von Leiter gestürzt und gestorben

Dürre in England „von nationaler Bedeutung“
Wasservorrat erschöpft
Ein Malermeister ist am Montagnachmittag im Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich von einer Leiter gestürzt und gestorben. Der 61-Jährige hatte Arbeiten an der Holzfassade eines Einfamilienhauses durchgeführt.
Die Ursache für den Sturz von der Leiter war vorerst unbekannt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Arbeiter dürfte sich den Aufprall am Boden tödliche Verletzungen zugezogen haben.
Hausbesitzer alarmierten Rettung
Die Hauseigentümer alarmierten sofort die Rettungskräfte, als sie den Unfall bemerkten. Als diese eintrafen, konnten sie bei dem 61-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt nur mehr den Tod feststellen.
