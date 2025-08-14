Auf zum Zwiebelfest nach Laa an der Thaya!

Die Speisezwiebel ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Sie wird seit Jahrtausenden als Heil-, Gewürz- und Gemüsepflanze verwendet. Rund um Laa an der Thaya herrschen ideale Anbaubedingungen für die geschmacklich intensive Spezialität.

Das Zwiebelfest am Stadtplatz in Laa wartet mit einem tollen Programm auf seine Besucher: Ein vielschichtiges Musikprogramm von der Stadtkapelle Laa an der Thaya, dem Musikverein Hanfthal bis hin zu den „Jungen Zillertalern“ und der Dixie-Band „kreuz & quer“ spannt sich das Repertoire. Auch das ORF-Radio 4/4 ist live vertreten.