Auf zum Zwiebelfest nach Laa an der Thaya!

Vom Freitag 15. August bis Sonntag 17. August dreht sich in Laa an der Thaya im Weinviertel alles um die Zwiebel!
Die Speisezwiebel ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Sie wird seit Jahrtausenden als Heil-, Gewürz- und Gemüsepflanze verwendet. Rund um Laa an der Thaya herrschen ideale Anbaubedingungen für die geschmacklich intensive Spezialität.
Das Zwiebelfest am Stadtplatz in Laa wartet mit einem tollen Programm auf seine Besucher: Ein vielschichtiges Musikprogramm von der Stadtkapelle Laa an der Thaya, dem Musikverein Hanfthal bis hin zu den „Jungen Zillertalern“ und der Dixie-Band „kreuz & quer“ spannt sich das Repertoire. Auch das ORF-Radio 4/4 ist live vertreten.
Ausflugsfahrten zu einem Zwiebelfeld gemeinsam mit einem Zwiebelbauern stehen ebenfalls auf dem Programm.
Natürlich kommen auch die Kinder nicht zu kurz: Bogenschießen, Kinderschminken und Kindertanzgruppen bieten Spiel und Spaß für die jungen Besucher.
Auch an die kulinarischen Genüsse wird gedacht – regionale Gastronomen zaubern zahlreiche Zwiebelspezialitäten, begleitet vom vollmundigen Wein aus der Umgebung.
Auf www.zwiebelfest.at finden Sie den genauen Zeitablauf für dieses traditionelle, einzigartige Fest.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.