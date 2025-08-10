Prost! Steirer stießen auf das runde Jubiläum an

Viele Gäste erhoben das Glas: Am Sonntag feierte die Region, in der die Weinberge und Buschenschenken das Herz von Steiermark-Liebhabern höher schlagen lassen, das 70-jährige Weinstraßen-Jubiläum.
Im Jahr 1955 aus der Taufe gehoben, ist sie eine touristische Hauptattraktion in der Gegend um Ehrenhausen, Gamlitz, Ratsch, Sulztal und Leutschach: die südsteirische Weinstraße. 350.000 Nächtigungen sind es mittlerweile pro Jahr, auf die die Gemeinden entlang dieser Genussroute blicken.
Am Sonntag feierte die Region, in der die Weinberge und Buschenschenken das Herz von Steiermark-Liebhabern erfreuen, das 70-jährige Weinstraßen-Jubiläum. Der Tag voll Tradition, Kulinarik und zünftiger Musik startete in Ehrenhausen, am Nachmittag stand eine Wanderung zu verschiedenen Stationen am Programm. Trotz heißer Temperaturen stießen viele Gäste auf den runden „Geburtstag“ an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.