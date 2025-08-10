Prost! Steirer stießen auf das runde Jubiläum an

Am Sonntag feierte die Region, in der die Weinberge und Buschenschenken das Herz von Steiermark-Liebhabern erfreuen, das 70-jährige Weinstraßen-Jubiläum. Der Tag voll Tradition, Kulinarik und zünftiger Musik startete in Ehrenhausen, am Nachmittag stand eine Wanderung zu verschiedenen Stationen am Programm. Trotz heißer Temperaturen stießen viele Gäste auf den runden „Geburtstag“ an.