Hochsommer muss nun „nachsitzen“ – bis zu 34 Grad

Weiterer Schwall heißer Luft aus Mittelmeerraum

In Tirol steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf bis zu 34 Grad. Im Osten Österreichs könnten es sogar 36 Grad werden, prognostiziert der Wetterdienst Ubimet. Erklärung: Das wetterbestimmende Hoch „Julia“ verlagert sich von der Biskaya zur Nordsee und wird schließlich über dem Baltikum zu liegen kommen. Damit gelangt auf der Westseite des Hochs ein weiterer Schwall an heißer Luft aus dem westlichen Mittelmeerraum zu uns.