Ganze Woche heiß

Hochsommer muss nun „nachsitzen“ – bis zu 34 Grad

Tirol
10.08.2025 19:00
Nicht vor Regen, sondern auch für Hitze muss man gewappnet sein.
Nicht vor Regen, sondern auch für Hitze muss man gewappnet sein.(Bild: Birbaumer Christof)

Das Schönwetter mit Hoch „Julia“ soll sich in Tirol über die ganze Woche ziehen, die Gewittergefahr steigt erst langsam an. Bis zu 34 Grad sind prognostiziert, im Osten Österreichs wird es sogar noch heißer . . .

0 Kommentare

Den Monat Juli hat die Sonne fast komplett „geschwänzt“ und auch die ersten zehn Augusttage waren bundesweit um 1,3 Grad zu kühl. Jetzt wird aber einiges nachgeholt. Schwimmbäder und Seen dürften die begehrtesten Plätze für jene sein, die dafür Zeit haben.

Auf 34 Grad klettert das Thermometer im Westen, im Osten noch höher.
Auf 34 Grad klettert das Thermometer im Westen, im Osten noch höher.(Bild: Thaut Images - stock.adobe.com)

Weiterer Schwall heißer Luft aus Mittelmeerraum
In Tirol steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf bis zu 34 Grad. Im Osten Österreichs könnten es sogar 36 Grad werden, prognostiziert der Wetterdienst Ubimet. Erklärung: Das wetterbestimmende Hoch „Julia“ verlagert sich von der Biskaya zur Nordsee und wird schließlich über dem Baltikum zu liegen kommen. Damit gelangt auf der Westseite des Hochs ein weiterer Schwall an heißer Luft aus dem westlichen Mittelmeerraum zu uns.

Zitat Icon

In der zweiten Wochenhälfte steigt allerdings im Westen das Gewitterrisiko.

Martin Templin, Ubimet

Zum Wochenende hin gewittrig in Tirol
Wie sieht es mit der Gewittergefahr aus? Zunächst werden nur einzelne Quellwolken auch Niederschläge bringen. „In der zweiten Wochenhälfte steigt allerdings im Westen das Gewitterrisiko“, sagt Ubimet-Meteorologe Martin Templin. Dies gelte auch für den Feiertag am 15. August.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
