Sturz: Wadenbein, Schienbein und Gelenk gebrochen!

Am späten Vormittag war die 48-jährige Einheimische mit ihrem Mountainbike zur Tour in Richtung Seebenalm aufgebrochen. Kurz nach 12.30 Uhr passierte es dann. Im Bereich zwischen dem Seebensee und der Einkehr kam die Frau zu Sturz. „Weil sich der Reifen im weichen Schotterweg regelrecht eingegraben hatte“, schildert die Polizei den Unfallhergang.