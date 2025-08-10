Sturz: Wadenbein, Schienbein und Gelenk gebrochen!

Fatal endete eine Mountainbiketour für eine 48-Jährige am Samstag in Ehrwald im Tiroler Außerfern: Die Einheimische kam zu Sturz und zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu. Die alarmierte Bergrettung führte die Erstversorgung durch und brachte die Schwerverletzte ins Tal.
Am späten Vormittag war die 48-jährige Einheimische mit ihrem Mountainbike zur Tour in Richtung Seebenalm aufgebrochen. Kurz nach 12.30 Uhr passierte es dann. Im Bereich zwischen dem Seebensee und der Einkehr kam die Frau zu Sturz. „Weil sich der Reifen im weichen Schotterweg regelrecht eingegraben hatte“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Bergrettung brachte Frau ins Tal
Beim Sturz habe sich die Frau einen Wadenbein-, Schienbein- und einen Sprunggelenkbruch zugezogen. „Die Schwerverletzte wurde von der örtlichen Bergrettung zur weiteren medizinischen Versorgung zu einem Arzt in Ehrwald gebracht“, berichtete die Polizei. Anschließend ging es für sie ins Spital.
