Paragleiterin kracht nach Start gegen Böschung

Die Einheimische war laut Polizei zu Fuß auf den Zwölferkopf aufgestiegen, um dann vom dortigen Startplatz mit ihrem Gleitschirm wegzufliegen. „Unmittelbar nach dem Start wurde die Frau von einer Windböe erfasst und gegen die Böschung neben dem Forstweg gedrückt“, schildern die Ermittler.