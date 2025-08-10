Zurück auf die Straße statt Gig vor 60.000 Fans

Aber es gibt Hoffnung! Und Legenden!

Denn Straßenmusik ist nicht nur der Einstieg ins Abenteuer, sondern auch ins Rampenlicht. Große Namen wie Rod Stewart, Tracy Chapman, Ed Sheeran, aber auch Wolfgang Ambros begannen klein – auf dem Asphalt der Welt: Die Kelly Family, die wohl berühmteste fahrende Patchwork-Band Europas, spielte jahrelang auf der Straße. An guten Tagen verdienten sie angeblich bis zu 35.000 Schilling (heute etwa zwei Kleinkredite und ein Thermomix). Münzzähler gehörten in der Kelly Family zum täglichen Musikgeschäft auf der Straße.