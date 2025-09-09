Entertainer im Wordrap

Pikante Superkraft-Idee: Andy Lee Lang zeigt Humor

Adabei-TV Clips
09.09.2025 08:00
0 Kommentare

Rock’n’Roll-Ikone Andy Lee Lang zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Showgrößen Österreichs. Ob Lebensmotto oder Wunsch-Superkraft: Der Entertainer zeigt sich spontan, schlagfertig und einfach zum Schmunzeln. Sehen Sie im Video: Zwölf Fragen, zwölf flotte Antworten! 

Weitere Videos
Diversity Ball 2025
Simone Lugner: „Richard wäre sicher mitgekommen“
Adabei-TV Clips
Burg Gars Backstage
Hinter den Kulissen von „Unterreiner & Friends“
Adabei-TV Clips
Pizzera & Jaus privat:
„Es ist keine Schande, auch mal traurig zu sein“
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf