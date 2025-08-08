Grasberge und Speikduft: Eine reizvolle Gipfeltour

Ab der Hütte verläuft der Steig über offene Almböden, ehe wir die eindrucksvolle Karlandschaft mit mehreren Lacken erreichen. Über Serpentinen steigen wir zum Pölseckjoch (2011 m) auf, wo ein Holzwegweiser die Abzweigungen zum Großhansl (links) und Hohenwart (rechts) markiert. Wir halten uns rechts und folgen dem Steig in westlicher Richtung. Der Weg bleibt gut erkennbar und wird im oberen Abschnitt steiler. Das Gipfelkreuz ist erst im letzten Teil des Anstiegs sichtbar. Retour auf dem Aufstiegsweg.