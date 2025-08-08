Stars in Gars: So klingt der Sommer

Ein perfekter Sommer-Abend: Musik aus allen Genres gibt es in der Babenbergerburg Gars (NÖ) morgen, Samstag, zu hören und genießen.
Unmittelbar nach der Sommeroper „La Traviata“ serviert der erfolgreiche Intendant Clemens Unterreiner jetzt mit „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ ein sommerliches Konzertspektakel in der Babenbergerburg Gars.
Schöne Arien, mitreißende Duette
Auf dem Programm stehen morgen, Samstag, ab 20 Uhr Werke aus Opern, Operetten sowie Pop und Musical. Die Künstler präsentieren die schönsten Arien, mitreißende Duette, bekanntesten Songs und eindrucksvollsten Opernchöre auf der beeindruckenden Bühne.
Viele klingende Namen
Mit dabei sind Günther Groissböck, Maya Hakvoort, Julian le Play, Eelena Maximova, Cesár Samspon und viele weitere hochkarätige Gäste. Selbstverständlich wird Kammersänger Clemens Unterreiner auch persönlich seine Stimme für die Gäste der „KulturBurg“ erklingen lassen. Gleichzeitig wird vor Ort für einen guten Zweck gesammelt: Die Spenden kommen Menschen in Not zugute. Ein unvergesslicher Abend im Zeichen der Musik und des Miteinanders!
Karten: www.operburggars.at oder 02985/33000.
