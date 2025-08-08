Stars in Gars: So klingt der Sommer

Viele klingende Namen

Mit dabei sind Günther Groissböck, Maya Hakvoort, Julian le Play, Eelena Maximova, Cesár Samspon und viele weitere hochkarätige Gäste. Selbstverständlich wird Kammersänger Clemens Unterreiner auch persönlich seine Stimme für die Gäste der „KulturBurg“ erklingen lassen. Gleichzeitig wird vor Ort für einen guten Zweck gesammelt: Die Spenden kommen Menschen in Not zugute. Ein unvergesslicher Abend im Zeichen der Musik und des Miteinanders!