1200 Teilnehmer: Arlberg Giro war voller Adrenalin

Es war ein Tag voller Emotionen und sportlicher Höchstleistungen: Beim 13. Arlberg Giro in St. Anton am Arlberg stellten sich 1200 Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer einer legendären Strecke über 142 Kilometer und 2400 Höhenmeter.
Bereits nach den ersten Kurven formierte sich eine starke Spitzengruppe in Richtung Arlbergpass. Nach einem Start bei Nieselregen zeigte sich ab Braz die Sonne – eine Wohltat für die Athleten. In der Abfahrt auf der Arlbergstraße hinunter ins Klostertal gewann das Rennen an Tempo: Bei der ersten Zwischenzeit in Partenen lagen Eva Schien und Jack Burke in Führung.
Besonders herausfordernd war der neu integrierte Anstieg durchs Ganifertal. Der neue Streckenteil wurde von den Fahrerinnen und Fahrern sehr positiv aufgenommen.
„Rennwochenende der Extraklasse in St. Anton“
Im Ganifertal überraschte das Myvelo Pro Cycling Team mit einem Angriff: Andrin Züger übernahm das Kommando und sicherte sich in der Bergwertung den Titel „King of the Mountain“. In der technisch anspruchsvollen Abfahrt ins Montafon lieferten sich Jack Burke und Rene Pammer ein sehenswertes Duell, während Andrin Züger weiterhin stark vorne fuhr.
Die Führungsgruppe umfasste nun fünf Fahrer mit Simon Oppel auf Platz vier und Christian Oberngruber auf Platz fünf. In Galtür setzte sich schließlich jene Dreierformation ab, die das Rennen prägen sollte: Andrin Züger, Jack Burke und Rene Pammer. Schlussendlich konnte sich bei den Damen Amalie Cooper und bei den Herren Andrin Züger durchsetzen. Laut den Veranstaltern war es ein „Rennwochenende der Extraklasse“.
