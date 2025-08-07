Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strecke 142 Kilometer

1200 Teilnehmer: Arlberg Giro war voller Adrenalin

Tirol
07.08.2025 09:00
Bei den Damen setzte sich Amalie Cooper durch.
Bei den Damen setzte sich Amalie Cooper durch.(Bild: Patrick Säly, Krone KREATIV)

Es war ein Tag voller Emotionen und sportlicher Höchstleistungen: Beim 13. Arlberg Giro in St. Anton am Arlberg stellten sich 1200 Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer einer legendären Strecke über 142 Kilometer und 2400 Höhenmeter.

0 Kommentare

Bereits nach den ersten Kurven formierte sich eine starke Spitzengruppe in Richtung Arlbergpass. Nach einem Start bei Nieselregen zeigte sich ab Braz die Sonne – eine Wohltat für die Athleten. In der Abfahrt auf der Arlbergstraße hinunter ins Klostertal gewann das Rennen an Tempo: Bei der ersten Zwischenzeit in Partenen lagen Eva Schien und Jack Burke in Führung.

Andrin Züger feierte bei den Herren den verdienten Solosieg in St. Anton. Drei Stunden, 34 ...
Andrin Züger feierte bei den Herren den verdienten Solosieg in St. Anton. Drei Stunden, 34 Minuten, 57 Sekunden und drei Hundertstel benötigte er.(Bild: Patrick Säly)

Besonders herausfordernd war der neu integrierte Anstieg durchs Ganifertal. Der neue Streckenteil wurde von den Fahrerinnen und Fahrern sehr positiv aufgenommen.

„Rennwochenende der Extraklasse in St. Anton“
Im Ganifertal überraschte das Myvelo Pro Cycling Team mit einem Angriff: Andrin Züger übernahm das Kommando und sicherte sich in der Bergwertung den Titel „King of the Mountain“. In der technisch anspruchsvollen Abfahrt ins Montafon lieferten sich Jack Burke und Rene Pammer ein sehenswertes Duell, während Andrin Züger weiterhin stark vorne fuhr.

Eine Luftaufnahme der Strecke oberhalb von Stuben.
Eine Luftaufnahme der Strecke oberhalb von Stuben.(Bild: Patrick Säly)

Die Führungsgruppe umfasste nun fünf Fahrer mit Simon Oppel auf Platz vier und Christian Oberngruber auf Platz fünf. In Galtür setzte sich schließlich jene Dreierformation ab, die das Rennen prägen sollte: Andrin Züger, Jack Burke und Rene Pammer. Schlussendlich konnte sich bei den Damen Amalie Cooper und bei den Herren Andrin Züger durchsetzen. Laut den Veranstaltern war es ein „Rennwochenende der Extraklasse“.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
145.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.947 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
110.318 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1453 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1160 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf