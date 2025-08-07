1200 Teilnehmer: Arlberg Giro war voller Adrenalin

Die Führungsgruppe umfasste nun fünf Fahrer mit Simon Oppel auf Platz vier und Christian Oberngruber auf Platz fünf. In Galtür setzte sich schließlich jene Dreierformation ab, die das Rennen prägen sollte: Andrin Züger, Jack Burke und Rene Pammer. Schlussendlich konnte sich bei den Damen Amalie Cooper und bei den Herren Andrin Züger durchsetzen. Laut den Veranstaltern war es ein „Rennwochenende der Extraklasse“.