Mit Auto Motorrad gestreift: Biker schwer gestürzt

In Innsbrucker Klinik eingeliefert

„Der Verunfallte war ansprechbar, hatte sich aber schwere Verletzungen zugezogen.“ Nach der Erstversorgung wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Unterdessen blieben der Lenker des Pkw und seine Familie unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.