Diebe stahlen Tresor und Elektrogeräte in Tirol

In gleich zwei Gemeinden in Tirol schlugen zuletzt Einbrecher zu. Zunächst suchten Unbekannte eine Lagerhalle in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) heim. In der Nacht auf Montag entwendeten andere Einbrecher einen Tresor aus einem Beherbergungsbetrieb in Ried im Oberinntal (Bezirk Landeck).