Ort soll weiter wachsen, jedoch mit Maß und Ziel

Lokalaugenschein in Leobersdorf, Bezirk Baden – ein beschaulicher Ort an der A2 mit sympathischem Ortskern, netten Cafés, einem Einkaufszentrum im Ort und einem Fachmarktzentrum an der Autobahnabfahrt. Derzeit zählt Leobersdorf 5344 Einwohner. Allerdings: Es werden jährlich mehr.