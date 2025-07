Moped krachte in Auto: Unfall mit drei Verletzten

Schwere Handgelenksverletzung

Der 16-Jährige musste mit einer schweren Verletzung am Handgelenk mit in die Innsbrucker Klinik gebracht werden, der 17-Jährige verletzte sich am Schlüsselbein und wurde ins Spital nach Hall in Tirol gebracht. „Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, seine 71-jährige Beifahrerin erlitt eine Verletzung und wurde ebenfalls ins Krankenhaus Hall eingeliefert“, erklärt die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.