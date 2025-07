Beim „Kuppeln“ geht es um Sekundenbruchteile

Dieser Kuppel-Parallelbewerb stellt nämlich das Finale des Bezirkscup dar. Die Wettkämpfer versuchen dabei in Teamarbeit und in möglichst kurzer Zeit Schlauch an Schlauch für einen Löschangriff zu reihen. „Das ist Kuppeln auf höchstem Niveau“, schildert Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber: „Da zählen Sekundenbruchteile.“ Das intensive Training für diesen Bewerb – mitunter sogar mit Videoanalysen – ist für echte Einsätze natürlich von großem Nutzen.