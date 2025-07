Totes Rind: Wieder Wolf zum Abschuss freigegeben

Bereits 14 Verordnungen in diesem Jahr

Die Abschussverordnung – es ist bereits die 14. in diesem Jahr – gilt wie immer für acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden. Erst am Dienstag wurden zwei Abschussverordnungen in Tirol erlassen: eine im Gschnitztal, eine in Aurach. Drei Wölfe wurden bereits erschossen.