6 Millionen Euro im Kampf gegen Müll in Osttirol

Der Planungsverband 36 (PV36) der 15 Osttiroler Talbodengemeinden, der Abfallwirtschaftsverband Osttirol (AWVO) und die Stadt Lienz setzen einen Meilenstein in Sachen Müllsammlung. Mit einem sechs Millionen Euro teuren Projekt entsteht am Gelände der regionalen Kompostieranlage ein neues Ressourcenzentrum. Das Ziel: die rund 28.000 Bürger (sie verursachen gut zwei Drittel der Abfälle im Bezirk) aus den 15 Gemeinden können dort gebündelt an sechs Tagen in der Woche ihre Abfälle abgeben.