So funktioniert das Bauwerksbuch für Altbauten

In Wien kommt ab 2027 schrittweise die Pflicht zum Bauwerksbuch für Altbauten: Gebäude vor 1919 brauchen es bis Ende 2027, jene vor 1945 bis 2030. Rund 55.000 Häuser sind betroffen. Ziel ist mehr Sicherheit für Bewohner – das Bauwerksbuch dokumentiert den Zustand des Hauses, zeigt Schäden auf und gibt Sanierungsempfehlungen. „Vergleichbar mit dem ,Pickerl´ beim Auto soll es helfen, den Verfall historischer Gebäude zu verhindern“, erklärt Ferdinand Toms, Geschäftsführer von Toms Ziviltechniker GmbH, im krone.tv Talk mit Jana Pasching. Gemeinsam mit Michael Toms, Immobilienexperte und Geschäftsführer von Asset Up, gibt er Einblicke in den Wiener Immobilienmarkt und erläutert die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen.