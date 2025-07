Sturz verhindert: Biker schwer am Bein verletzt

Der 53-jährige Deutsche war am Montag gegen 9.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der B182 im Gemeindegebiet von Innsbruck in nördliche Richtung unterwegs, als ihm in der „Peterlongo-Kurve“, einer 180-Grad-Kehre, auf der regennassen Fahrbahn das Hinterrad des Motorrades nach links wegrutschte.