Heilende Hände für Fußballstars der Zukunft

Viel Erfahrung plus Zusatzausbildungen

Viel Erfahrung sammelte er bereits im Bundessportzentrum in der Südstadt, wo er früher als Physiotherapeut tätig war. „Da kommt man mit vielen Sportlern zusammen und auch mit dem Fußballbund“, schildert Handler. „Außerdem habe ich selbst in der Landesliga gekickt und bringe daher viel Eigenerfahrung mit“, so der 50-jährige Scheiblingkirchner. Zahlreiche Zusatzausbildungen im Bereich der Sportphysiotherapie und seine „magischen Hände“ qualifizierten ihn ideal für diesen Job.