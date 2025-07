Alkolenker (31) verursacht Auffahrunfall in Tirol

Test mit Alkomat positiv

Durch den Unfall wurde die einheimische Beifahrerin (58) des 59-Jährigen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden. Ein Test mit dem Alkomat beim 31-Jährigen verlief positiv. Er wird an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt.