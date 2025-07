Wanderin erlitt Herzstillstand in Teufelslochklamm

Dramatische Szenen spielten sich am Samstag in der Teufelslochklamm bei Scharnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ab: Eine Urlauberin aus Deutschland erlitt dort beim Wandern plötzlich einen Herzstillstand. Ihre Begleiter reagierten geistesgegenwärtig und retteten der Frau das Leben!