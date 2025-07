Marcus Rashford steht kurz vor Barcelona-Transfer

89 Tore in Premier League

Marcus Rashford kam aus der United-Jugend und schaffte 2015 den Durchbruch in der ersten Mannschaft. In den darauffolgenden Jahren etablierte sich der 27-jährige zu einem der besten Spieler des Landes und lief bereits ganze 62-mal für das englische Nationalteam auf. In der Premier League erzielte er bislang 89 Tore.