Historischer Briefschatz erzählt von Kaiserzeit

Am Anfang der Geschichte standen verstaubte Holzkisten am Dachboden des Schlosses Eybesfeld in der südsteirischen Gemeinde Lang. Sie waren bis zum Rand gefüllt mit Dokumenten und Briefen, fein säuberlich geschrieben mit Feder und Tinte. 15.000 an der Zahl waren es, die Bertran Conrad-Eybesfeld und seine Frau Christine öffneten und, weil sie in akkurater Kurrentschrift verfasst waren, übersetzen ließen. Und plötzlich wurde der Alltag der Vorfahren zwischen 1800 und 1900 lebendig, viele zu Papier gebracht von Baron Sigmund Conrad von Eybesfeld und seiner Frau Minna.