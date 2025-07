Leichen und versenkte Pkw: Taucher übten Ernstfall

Opfer lokalisieren

Zunächst ging es gemeinsam mit der Wasserrettung und dem Landeskriminalamt zum nahen Haschendorfer See. Dort wurden am Vortag zwei Übungspuppen versteckt. Während die Wasserrettung am Uferbereich nach diesen suchte, waren die Florianis im Wasser unterwegs. Nach 50 Minuten wurden die „Opfer“ von Taucheinheiten lokalisiert und mit Bojen markiert. „Dieses Prozedere ist üblich, wenn die Tatortgruppe des LKA ermittelt. Wir sprechen uns mit ihr ab und erklären, was wir vorgefunden haben“, so Tauchdienstkommandant Christian Pfeiffer. Die Ermittler entscheiden dann über die weitere Vorgehensweise.