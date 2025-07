Nach 50-Meter-Absturz von einem Felsblock gestoppt

Mit Heli in die Klinik

Folglich stürzte der Senior rund 50 Meter einen steilen Hang hinab. „Der Mann wurde durch einen Felsblock gestoppt und blieb in einem Bachbett liegen.“ Seine Begleiter riefen sofort die Rettungskräfte herbei. Nach der Erstversorgung wurde der 88-Jährige mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.