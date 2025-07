Trunkenbold (38) kassiert Faustschläge und Tritt

In Justizanstalt eingeliefert

Doch der 38-Jährige wollte auf die Aufforderung nicht hören. „Der 22-Jährige verpasste ihm zunächst zwei Faustschläge ins Gesicht und, als das Opfer am Boden lag, einen Tritt ins Gesicht“, so die Ermittler. Der 38-Jährige zog sich durch die Attacke Verletzungen zu und wurde in die Klinik gebracht.